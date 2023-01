I figli di Antonio Morione: "Vogliamo giustizia"

Nelle parole di Tancredi, primo dei suoi tre figli, tutto il dramma della famiglia di Antonio Morione, ucciso a 41 anni la sera del 23 dicembre 2021, nel corso di un tentativo di rapina nella sua pescheria di Boscoreale. Quella sera, poco dopo le 21, nel negozio arriva armi in pugno un rapinatore. Antonio reagisce andando a bucare le gomme dell'auto con la quale era arrivato insieme ai suoi complici. L'uomo armato scappa a piedi e spara. Quattro colpi, uno centrerà la vittima alla testa. Ad aprile 2022 in quattro finiscono nel registro degli indagati. Sono tutti ritenuti vicini a un clan della camorra locale, ma le indagini non sono ancora concluse e i figli di Antonio, Tancredi e Noemi, intervistati nel servizio, chiedono giustizia.