La processione sotto casa del boss

Quella dei vattienti devoti della Madonna dell'Arco sotto la loro casa era una tappa fissa. Nelle domeniche che precedono la Pasqua e nel giorno della Festa, al ritorno dalla processione che da Acerra muove verso il Santuario mariano centinaia di persone, c'era chi portava musica ed effige fin sotto l'abitazione di Salvatore e Andrea Andretta. Era un “omaggio” obbligatorio secondo i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna (NA), che nella notte hanno fermato i due nel comune alle porte di Napoli. Padre e figlio, 60 e 37 anni: su di loro, a vario titolo, pesano gravi indizi di colpevolezza che vanno dall'estorsione continuata alla detenzione di armi, fino al tentato omicidio. Tutti aggravati da finalità e modalità mafiose. Intercettazioni telefoniche e ambientali, telecamere e servizi di osservazione da parte dei Carabinieri hanno documentato nel tempo l'attività del gruppo.

Persino un tentato omicidio, preceduto da una stesa per le vie del centro di Acerra a colpi di pistola e fucile mitragliatore. Secondo le indagini, gli Andretta sarebbero i mandanti o comunque gli istigatori di un agguato consumato nel novembre 2021 che solo per fatalità non è andato a segno. Il killer è stato già arrestato un anno fa. Ora si chiude il cerchio sui presunti mandati. Sullo sfondo i contrasti per il controllo sul territorio dello spaccio di sostanze stupefacenti.