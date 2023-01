Pareggi nei derby campani

Dopo la sosta il campionato di serie C ha subito proposto un derby assai sentito. Al Liguori in scena Turris - Juve Stabia, gara resa ancora più interessante dall'esordio sulla panchina corallina del grande ex Gaetano Fontana. Partita emozionante e ricca di occasioni da gol. L'ha sbloccata, ad inizio ripresa per la Turris, Maniero con una splendida rovesciata, mentre la rete del pareggio dei gialloblù l'ha firmata Caldore con un'incornata. Vespe quarte e in zona play off. Uomini di Fontana in lotta per la salvezza. Uno ad uno pure nell'altro derby di giornata tra Gelbison ed Avellino. Risultato giusto. E' accaduto tutto nel primo tempo. Padroni di casa in vantaggio con De Sena che ha approfittato dell'errore di un difensore avversario. Due minuti dopo pari irpino con colpo di testa ravvicinato di Aya sugli sviluppi di una punizione. I lupi restano a metà classifica. La Gelbison alle soglie dei play out. Ed uno ad uno è finita tra Giugliano e Audace Cerignola. Tigrotti, ottavi e in corsa per i play off, che hanno acciuffato il pari grazie ad un ruggito a tempo abbondantemente scaduto. A segno Sorrentino lesto a battere Saracco dopo una spizzata di Salvemini. I pugliesi erano passati in vantaggio pochi minuti prima grazie ad uno spunto personale di D'Ausilio.