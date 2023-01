Parola d'ordine "rialzarsi", domenica di riscatto per Napoli e Salernitana

Epifania di lavoro per Napoli e Salernitana, in vista delle gare di domenica. Azzurri impegnati al Marassi di Genova contro la Sampdoria con qualche possibile cambio di formazione: il martoriato Kvaratskhelia potrebbe sedere in panchina e lasciare la titolarità al jolly Raspadori, tra i migliori nella sconfitta di mercoledì a San Siro contro l'Inter. Torna al suo posto a sinistra Mario Rui e Lozano potrebbe alternarsi a Politano sull'ala destra. Fischierà l'arbitro Abisso di Palermo. Tutti i giocatori a disposizione di Spalletti si sono allenati nell'odierna seduta mattutina, tranne Zanoli, che domenica prossima potrebbe affrontare da avversario proprio i partenopei. Definito lo scambio di prestiti tra il giovane terzino e l'esterno polacco Bartosz Bereszynski, che ha salutato i compagni a Bogliasco ed è già partito per Napoli dove nel pomeriggio dovrebbe sostenere le visite mediche.



Occhio al mercato anche in casa Salernitana. Ieri pranzo tra i vertici tecnici e societari per mettere a punto le ultime strategie per migliorare la rosa. "Dopo Ochoa altri due o tre nomi" ha detto il patron Iervolino che ha bloccato l'uscita del goleador di mercoledì Bonazzoli. Al campo sportivo Mary Rosy, dove la squadra si riunirà nel pomeriggio, primo allenamento per il neo acquisto Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista scuola Juve, proveniente dal Sud Tirol, a disposizione di Mister Nicola in vista del derby granata contro il Torino, all'Arechi che aprirà la giornata di domenica. Arbitra Colombo di Como.