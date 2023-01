Peppino Di Capri e l'emozione del ritorno a Sanremo

Due edizioni vinte, nel 1973 e nel 1976. Quindici partecipazioni in tutto. L'ultima nel 2005. Quest'anno Peppino Di Capri torna sul palco di Sanremo come superospite della terza serata il 9 febbraio. All'annuncio di Amadeus, lo chansonnier dell'isola azzurra ha commentato con entusiasmo e gratitudine: "Sto andando di corsa dal sarto per l'abito", ha detto.