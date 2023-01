Pianura, in coma l'anziano colpito al volto

Restano gravi le condizioni del 75enne originario di Ostuni aggredito ieri mattina a Pianura, senza un motivo, da un diciottenne. La vittima, ricoverata presso il Cardarelli ha subìto un delicato intervento di neurochirurgia per lesioni multiple al cervello provocate dalla caduta. L'uomo è in coma ed è in pericolo di vita. L'aggressione, consumata all'esterno del bar tabacchi Laurano, in via Comunale è scattata senza alcun motivo. La vittima era in fila per entrare nel bar quando ha incrociato il giovane sull'uscio del locale. Improvviso il pugno sul volto che gli ha provocato una violenta caduta. Il ragazzo è scappato, ma le fasi dell’aggressione sono state immortalate dalle telecamere di sorveglianza. I carabinieri della Compagnia di Bagnoli sono risaliti al giovane, grazie anche le testimonianze della gente e del titolare del bar. Il diciottenne incensurato, accusato di tentato omicidio è stato trasferito in carcere a Poggioreale.

Il diciottenne, residente a Pianura, è affetto da disturbi della personalità e manifestazioni psicotiche, vive in una famiglia nota e stimata della zona. Le indagini, ora puntano ad intercettare la rete dei controlli sanitari per la gestione del giovane.