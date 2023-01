Pochi alunni: ecco il piano di dimensionamento scolastico della Regione

Le novità per l’anno scolastico in Regione iniziano con il dimensionamento scolastico. Il piano pubblicato dalla Regione Campania, giustificato da calo demografico e riduzione delle iscrizioni, porta alla soppressione di due scuole e all’accorpamento di alcuni istituti. A Napoli ne sono previsti sette. La De Amicis di Chiaia, per esempio, sarebbe accorpata alla Baracca di viale Tiratoio. In un documento firmato da 146 tra docenti e personale delle due scuole le ragioni del no a questo piano.

Nel servizio le voci di Maura Striano, assessore all'istruzione del comune di Napoli, e Ettore Acerra, Direttore dell'ufficio scolastico regionale