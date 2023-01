Pulizia degli alvei e consolidamento dei versanti, ecco il piano per Casamicciola

Entra nel vivo il piano delle opere da realizzare a Ischia. A due mesi esatti dall'alluvione che il 26 novembre scorso devastò l'isola verde provocando la morte di dodici persone il commissario per l'emergenza Giovanni Legnini delinea in un'ordinanza il programma degli interventi necessari per mitigare il rischio idrogeologico del territorio e scongiurare altre tragedie.

Tra i punti cruciali c'è di sicuro quello della pulizia degli alvei e delle cave naturali del Monte Epomeo. I detriti saranno trasportati in siti di deposito temporanei.

Sono poi previste opere di consolidamento di versanti, costoni e muri di contenimento e di ripristino della morfologia dei pendii. Soggetto attuatore degli interventi sarà la Sma, società della Regione Campania.

85 i milioni di euro stanziati dal decreto che dopo essere stato approvato dalla Camera dei Deputati ieri ha superato anche l'esame del Senato.

Prevista la sospensione di una serie di termini, versamenti e adempimenti tributari e contributivi fino al 30 giugno 2023 per i soggetti che hanno la residenza o la sede legale operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Ci sono poi disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali.