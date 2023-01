Raipoesia2022. Gian Maria Annovi

Gian Maria Annovi (Reggio Emilia, 1978), poeta e saggista. Vive a Los Angeles dove insegna letteratura presso la University of Southern California. Ha esordito con Denkmal (l’Obliquo 1998), seguito da Terza persona cortese (d’if 2007, Premio Mazzacurati-Russo per l’opera inedita), Self-eaters (CRM 2007, finalista al Premio Antonio Delfini), Kamikaze e altre persone (con prefazione di Antonella Anedda, Transeuropa 2010), Italics (Aragno 2013), La scolta (nottetempo 2013, Premio Achille Marazza per la poesia giovane) e Persona presente con passato imperfetto (Lietocolle/Pordenonelegge, 2018). Le sue poesie sono state tradotte in inglese, spagnolo, tedesco e francese e incluse, tra le altre, nelle antologie L’opera comune (Atelier 2001), Poesie dell’inizio del mondo (DeriveApprodi 2007), Poeti italiani in America (In forma di parole 2011), Poeti degli anni Zero (Ponte Sisto 2012). Tra le sue pubblicazioni accademiche più recenti il saggio Pier Paolo Pasolini: Performing Authorship (Columbia University Press, 2018), per il quale ha ricevuto il premio Flaiano e il MLA Howard R. Marraro Prize per l’Italianistica.