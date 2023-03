Raipoesia2022. Giovanna Marmo

Giovanna Marmo è nata e vive a Napoli. Ha pubblicato: “Poesie” (Studiozeta, 1998), “Fatamorta” (Edizioni d’if, 2006), “Occhio da cui tutto ride” (No Reply, 2009), “La testa capovolta” (Edizioni d’if 2012), “Lunghe piogge” (Ogopogo 2013), “Oltre i titoli di coda” (Aragno 2015) e il cd audio "Sex in Legoland” (Derive Approdi, 2002) "Beyond the Eyelids" (Al di là delle palpebre) trad. Martin Corless-Smith (2020, Chapbook vol 16). È presente in antologie e riviste tra cui Verso, l’immagine. (Fondazione Baruchello, 2004), “Sette poeti italiani” (Oédipus, 2005), “Veus paralleles” (Rema 12, 2007), “Poesie dalla fine del mondo” (Derive Approdi 2007), “La fisica delle cose. Dieci riscritture da Lucrezio” (Perrone 2011), “Antologia di poesia italiana” (Lieto Colle 2018), “Antología de poesía italiana contemporánea” (Huerga y Fierro, Madrid 2018), “Sewanee Theological Review”, “Italies n.13. Parcours poétiques au féminin”, “Chicago Rewiew”, “il Verri”, “Semicerchio”, “Atti impuri”, “alfabeta2”, “Trivio”, “Diaphanes”. Tradotta in francese, inglese, catalano, russo, serbo, tedesco, spagnolo. Nel 2005 ha vinto il premio Delfini. Ha partecipato a numerosi Festival e Readings di poesia in Italia e all’estero. Disegna e scrive.