Raipoesia2022. Sacha Piersanti

Sacha Piersanti nasce a Roma il 23 giugno 1993. Dopo la maturità classica, si laurea in lettere moderne alla Sapienza e si specializza in critica giornalistica all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. Nel 2015 esordisce nella poesia con Pagine in corpo (Roma, Empiria), cui segue, nel 2018, L’uomo è verticale (Roma, Empiria). Nel frattempo, comincia a collaborare con diverse testate online (tra cui Repubblica.it) come critico teatrale e, più sporadicamente, musicale. Nel 2019 pubblica il suo primo saggio, Zero, nessuno e centomila (Roma, Arcana), opera ibrida tra critica e narrativa dedicata allo “specifico teatrale nell’arte di Renato Zero”, di cui nel 2022 esce una nuova edizione riscritta e aggiornata. Nel 2019 alcune sue poesie appaiono in traduzione francese, a cura del poeta Benoît Gréan, sul XVII numero della rivista parigina «L’intranquille». Alla scrittura affianca l’attività come drammaturgo, realizzando, tra il 2016 e il 2019, insieme a un gruppo di giovani artisti, il progetto teatrale L’ora dell’Alt, basato sull’opera di Giorgio Caproni e messo in scena a Roma (Off. Pasolini) e a Parigi (arta – Cartoucherie). Nella primavera del 2020 realizza la traduzione integrale dei Menecmi di Plauto, in scena nell’estate dello stesso anno con Francesco Montanari per la regia di Enrico Zaccheo. Nel 2022 traduce alcuni estratti dall’opera poetica dell’americano Jimmie Durham, editi in due plaquette d’artista in edizione limitata (Capolavori, Roma, Zerynthia-tbq e A Celebration of Life, Berlino-Napoli, mta Studio). Dal marzo del 2017 è tra i curatori del progetto culturale “La Casa del Poeta” per la riqualificazione e conservazione della celebre “casa-baracca” del poeta Valentino Zeichen (1938-2016), in Via Flaminia, a Roma.