Raspadori: "Riscattiamoci". Visite mediche per Bereszynski

Prima punta, trequartista, esterno alto a sinistra, per Giacomo Raspadori non fa alcuna differenza. "Sono disponibile a ogni scelta del Mister e per ogni necessità della squadra", dice Jack alla radio del Napoli, per la felicità di Luciano Spalletti che pensa al suo jolly per sostituire sulla fascia Kvaratskhelia, uscito martoriato da San Siro, dopo averlo apprezzato dietro la prima punta nel tentativo di rimonta di mercoledì contro l'Inter. Non sarà l'unica novità nell'XI azzurro titolare a Genova, domenica alle 18 spazio a Mario Rui al posto di Oliveira e Lozano per Politano.

Davanti ci sarà una Sampdoria che nell'ultima giornata è tornata a gustare il dolce sapore della vittoria e che proverà a onorare il ricordo di Gianluca Vialli, che a Marassi segnò contro gli azzurri in una finale di Coppa Italia.

E nel tragitto tra Genova e Napoli si sono incrociati anche Bereszynski e Zanoli, il primo ha salutato i suoi ex compagni di squadra a Bogliasco per effettuare le visite mediche a Napoli. Firmerà in prestito con diritto di riscatto. Il secondo fa il percorso opposto ma in prestito secco. Sveste il blucerchiato per tornare in azzurro anche il portiere Contini, con Sirigu che resta in uscita.