Resto al Sud, premiate le aziende di ristorazione finanziate dal progetto

Gli avvisi per fare la gran parte delle bonifiche a Bagnoli, nell'area della vecchia acciaieria alle porte di Napoli, partiranno subito dopo l'estate. A confermalo è Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, a margine della premiazione delle 62 imprese che negli ultimi 5 anni hanno avviato la loro attività di ristorazione grazie alla misura "Resto al Sud".

Oltre 71mila le domande di chi vuole investire al Sud, di cui circa 40mila già presentate per essere ammesse al finanziamento. La parte del leone, per i progetti approvati, la recita la Campania, con oltre 7000 attività avviate: sul podio seguono la Sicilia e la Calabria. Gli investimenti programmati, pari a 998 milioni, hanno beneficiato di agevolazioni per 766 milioni, con un'occupazione che supera le 51mila unità. Oggi alcune di queste imprese hanno ricevuto il premio per l'inclusione, l'ecosostenibilità, l'economia circolare, l'innovazione e la legalità. Formule vincenti per restare o tornare al Sud.

Nel servizio, con le immagini di Giuseppe Caterino, le interviste a Bernardo Mattarella amministratore delegato di Invitalia ed ai ristoratori Simone Ciffutelli, Lucia Caruso, Raffaele Del Gaudio.