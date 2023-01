Rincari e bonus. Vecchie e nuove misure per affrontare la crisi

Nella prossima bolletta del gas troveremo aumenti del 23 per cento. Un rincaro che tuttavia dovrebbe essere limitato nel tempo perché il prezzo del metano è in calo e, complici le temperature miti di questi mesi, l’Italia potrebbe arrivare a primavera con discrete riserve energetiche ed evitare la corsa agli acquisti in contemporanea agli altri Stati europei sul mercato internazionale.

Gli aumenti comunque riguardano diversi settori. Il governo non ha prorogato lo sconto su benzina e gasolio e, ancora in tema di mobilità, con il nuovo anno è scattato l'aumento del 2 per cento sui pedaggi di Autostrade per l'Italia.

Cambiano anche i criteri di bonus e contributi alla spesa che avevamo imparato a conoscere. Il Superbonus scende al 90 per cento mentre resta al 110 soltanto per chi ha presentato la Cila – la comunicazione di inizio lavori – entro il 31 dicembre.

Cambia anche il bonus per i diciottenni: la misura prosegue quest'anno solo per chi è diventato maggiorenne nel 2022 mentre nascono la Carta Cultura e la Carta Merito, entrambe di 500 euro ma cumulabili.

Capitolo reddito di cittadinanza: resta per altri sette mesi poi la formula cambierà e sarà legata anche all’obbligatorietà della frequenza di corsi di formazione.

Infine i mutui: quelli a tasso variabile potranno essere rinegoziati passando al fisso ma solo se fino a 200mila euro, con un Isee fino a 35mila euro e senza ritardi nei pagamenti.