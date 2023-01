Parzialmente rinviato lo sciopero Eav del 13 gennaio

Lo sciopero dei lavoratori dell'EAV, l'Ente Autonomo Volturno, previsto per il 13 gennaio, è parzialmente rinviato. Almeno per tre su sigle su quattro: Orsa, USB e Confail. Mentre resta confermato quello indetto dalla Uiltrasporti.

Ma è già un passo importante, per un'astensione che avrebbe rischiato di paralizzare la città da mattina a sera, nel giorno del tutto esaurito al Maradona per la sfida tra Napoli e Juventus: impossibile da gestire sul fronte traffico senza mezzi pubblici, anche per quel che concerne la gestione dell'ordine pubblico in un clima quanto mai delicato come quello degli ultimi giorni.

La situazione si è sbloccata grazie al Prefetto Claudio Palomba, che ha convocato un vertice in Prefettura mettendo attorno a un tavolo la Regione Campania, il vertice dell'azienda e i sindacati. "Abbiamo accolto questa istanza anche sulla base dell'impegno assunto dal Prefetto di convocare già da lunedì prossimo un tavolo ad hoc" ha dichiarato all'agenzia ANSA Adolfo Vallini, rappresentante dell'USB.

In una nota, la direzione EAV invita a proseguire sulla strada del dialogo "per risolvere problematiche aziendali senza creare disagi agli utenti" e annuncia anche di aver dato la disponibilità a prolungare sulla linea Cumana l'orario sino alla fine della partita di calcio Napoli-Juventus di venerdì sera.