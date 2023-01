Risse tra minori, movida di sangue a Napoli

Nuova notte di movida violenta a Napoli con protagonisti minori.

Tre i giovanissimi aggrediti in due distinti episodi nel quartiere Porto e ai Quartieri Spagnoli. Il primo intervento dei carabinieri in via De Marinis dove un quattordicenne è stato picchiato con calci e pugni da alcuni coetanei per uno sguardo di troppo a una ragazza del gruppo. Il ragazzino ha riportato un trauma cranico con ferita lacero contusa nella zona frontale. Non si esclude che sia stato colpito anche in pieno viso. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianze in zona.

Circa un'ora dopo, intorno alla mezzanotte, in via San Carlo i militari sono intervenuti per un'altra aggressione ai danni sempre di due minori mentre erano in compagnia di alcuni amici. Da una prima ricostruzione, pare che le vittime, entrambe diciassettenni, siano state picchiate e ferite con un coltello da un gruppo di coetanei ai Quartieri Sapagnoli. Entrambi guariranno in dieci giorni.

Sempre intorno a mezzanotte nel quartiere Avvocata i carabinieri hanno inseguito e bloccato un 16enne che, non fermandosi all'alt dei militari, ha invertito la marcia e provato la fuga a bordo del suo scooter, su cui viaggiava con una quattordicenne. Nel tentativo di scappare il ragazzo ha perso il controllo del motorino e i due sono caduti, fortunatamente senza riportare conseguenze gravi. Il sedicenne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.