Saldi, a Napoli c'è chi anticipa

La data ufficiale è domani ma in molti casi, tra le vie dello shopping a Napoli, le offerte speciali sono già partite. Complice il lungo ponte dell'Epifania - che secondo le stime porterà almeno 350 mila turisti, per lo più concentrati nel capoluogo partenopeo - i saldi invernali sono di fatto già partiti per attirare chi arriva in città per brevi soggiorni.

Sono loro, i circa due milioni di vacanzieri, ad aver trainato la ripresa nel periodo natalizio, raccontano i commercianti del centro città.

Anche se la spesa media si è abbassata e i volumi di affari del Natale 2019 restano ancora lontani. Non andrà meglio con i saldi, secondo le stime di Confesercenti Campania, che prevede una diminuzione del 20 per cento delle spese rispetto allo stesso periodo del 2022, abbassando a circa 136 euro la spesa pro capite che un anno fa era stata di 170 euro.