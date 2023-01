Commercio, al via i saldi invernali per tre milioni di campani

È una campagna di saldi indicativa quella appena partita in Campania. Arriva dopo le restrizioni anti-covid e in un periodo in cui l'inflazione e il caro energia stanno erodendo il potere di acquisto dei consumatori.

Nonostante tutto, nel primo giorno di sconti si sono viste molte persone tra le vie dello shopping. Alla fine, stima Confesercenti, saranno 3 milioni i campani che compreranno con i saldi. Basso, tuttavia, lo scontrino medio: la previsione è di 136 euro pro capite, il 20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022.

Sul dato incidono anche gli sconti anticipati già ai primi giorni dopo Natale e le continue promozioni online.

Infine il turismo. Una boccata d'ossigeno per gli esercenti: 330 milioni d'incasso nel dicembre d'oro della Campania e nel weekend che sta per iniziare sono attese altre 350mila presenze.