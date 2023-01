Salernitana ancora senza allenatore

Valuta più candidati la Salernitana. La società non ha ancora scelto il nuovo allenatore dopo l'esonero di Davide Nicola. Di tempo per sfogliare la margherita, però, il presidente Iervolino e il diesse De Sanctis non ne hanno, poi, tanto Bisogna decidere. I nomi più caldi sono quelli di D'Aversa, Iachini, Di Francesco e Semplici. Ci sarebbe però, da fare i conti con le perplessità dei tecnici relative a contratti semestrali. Qualcuno vorrebbe un accordo più duraturo. Intanto l'ultimo allenamento è stato diretto dal responsabile del settore giovanile, Stefano Colantuono. Il mister romano aveva già guidato la Salernitana, una prima volta tra il 2017 e il 2018, e una seconda prima di essere sostituito da Nicola lo scorso anno. Ed è in piedi anche l'ipotesi che sia proprio Colantuono ad accomodarsi sulla panchina granata sabato contro il Napoli in un Arechi dove è atteso il pienone. Chi salterà sicuramente il derby è Federico Fazio. Nei primi minuti contro l'Atalanta il difensore ha rimediato una lesione muscolare al polpaccio sinistro anche se, poi, è rimasto in campo fino al settantunesimo. Si prospetta uno stop di almeno un mese per l'argentino.