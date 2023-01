Salernitana, arriva Troost-Ekong

La Salernitana riparte da William Troost-Ekong. Dopo Ochoa e Nicolussi Caviglia, è il difensore nigeriano classe 1993 il terzo rinforzo del mercato invernale per i granata.

Effettuate le visite mediche si metterà subito a disposizione di Nicola: serviva un uomo in più nel reparto arretrato indebolito dagli infortuni di Fazio e Gyomber.

I 37 gol subiti rappresentano più di un campanello d’allarme: ora la peggior difesa del campionato potrà contare su un elemento d’esperienza che già conosce la Serie A, avendo militato nell’Udinese per due stagioni, e arriva a Salerno già pronto a scendere in campo, visto che al Watford ha giocato spesso titolare.

Il lavoro di Morgan De Sanctis non è finito qui: l’infortunio di Henry, centravanti del Verona, costringerà il ds a cambiare obiettivo per l’attacco, ma la priorità è un esterno destro: dallo Spezia potrebbe arrivare Salva Ferrer in uno scambio di prestiti con Botheim.