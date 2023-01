Salernitana, chiusura vicina per Cabral

Dopo la vittoriosa trasferta di Lecce rifiata la Salernitana. La ripresa degli allenamenti è prevista per domattina al Mary Rosy. Non conosce soste, invece, il lavoro del diesse De Sanctis che, negli ultimi due giorni utili, si muove sul mercato in entrata e in uscita perché il presidente Iervolino vorrebbe pure monetizzare e gradirebbe che ad ogni acquisto corrispondesse una cessione. E' vicina la chiusura dell'affare Jovane Cabral, esterno offensivo dello Sporting Lisbona con, alle spalle, una recente esperienza, non indimenticabile, alla Lazio. Per l'attacco si sonda anche il turco Dursun del Fenerbahce. A Nicola potrebbe far comodo anche un quinto di centrocampo. La pista più calda è quella che porta a Salva Ferrer dello Spezia che, però, ha preso Shomurodov dalla Roma, e non vuole lasciar andare lo spagnolo per Botheim o Valencia. Con i liguri si è discusso anche di uno scambio Verde - Bonazzoli, ma l'ipotesi pare tramontata. Il futuro dell'attaccante granata resta in bilico, ma alla fine dovrebbe restare così come Kastanos, mentre, Capezzi raggiunge l'ex tecnico Castori al Perugia.