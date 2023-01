Salernitana, con il Toro per il riscatto

Alla vigilia della gara con il Torino, Davide Nicola carica i suoi: "Ci attende una partita dura, una battaglia su tutti i fronti contro una squadra che applica un gioco molto fisico. Dobbiamo farci trovare pronti".

Sarà una sfida particolare per il tecnico, che con l'altra maglia granata nel 2006 segnò la rete decisiva per il ritorno in A e nel 2021 conquistò una delle sue salvezze in rimonta.

Una partita a cui la Salernitana arriva con la voglia di fare bottino pieno. La classifica è ferma da troppo: solo un punto nelle ultime 4 gare.

Per andare a caccia dei tre punti, si potrà nuovamente fare affidamento su Candreva, rientrato dalla squalifica. Ci sarà anche il nuovo arrivo, il centrocampista Nicolussi Caviglia.

Oltre a quelle in campo, la Salernitana continua a giocare un'altra partita, quella del mercato: contando anche Ochoa, sono già due i nuovi acquisti. In attesa di sistemare alcune situazioni in uscita - non Bonazzoli e Gyomber, ritenuti incedibili - De Sanctis apre ad altri due arrivi.