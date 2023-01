Salernitana, con l'Atalanta possibile cambio di modulo

Sarà diretta da Gianluca Aureliano di Bologna la sfida in programma domenica prossima alle 18 fra Atalanta e Salernitana. Partita da ex per Ederson, Ruggeri e Zortea (quest'ultimo obiettivo di mercato granata).

Mister Nicola sembrerebbe orientato a cambiare qualcosa rispetto allo schieramento iniziale visto nelle prime due partite del 2023