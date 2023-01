Salernitana, ipotesi doppio scambio col Verona

Domenica c'è da far visita all'Atalanta e Davide Nicola vuole la sua Salernitana concentrata solo ed esclusivamente sulla partita perché le voci di mercato distraggono inevitabilmente i giocatori. A Bergamo il tecnico è pronto a lanciare Gyomber dal primo minuto nella sua difesa a tre. Proprio l'allenatore ha caldeggiato il rinnovo del contratto dello slovacco, in scadenza a giugno, e, pare, si sia vicini al prolungamento fino al 2025. A centrocampo si va verso la conferma di Nicolussi Caviglia, che ben si è comportato col Torino, ed in avanti largo a Dia e Piatek. Proprio nel reparto avanzato potrebbe arrivare lo scossone. Si tratta col Verona per un doppio scambio. In granata tornerebbe Verdi e arriverebbe Henry, mentre, in Veneto si trasferirebbero Valencia e Botheim anche se la società scaligera pare interessata solo al norvegese. Si vedrà. Attesi sviluppi a breve.