Salernitana, serve il cambio di passo

E' vero che di mezzo c'è stata la sosta per il Mondiale, ma la Salernitana ha conquistato due punti nelle ultime sette partite. E' altrettanto vero che alla fine del girone d'andata le lunghezze di vantaggio sul Verona, terzultimo e in salute, sono soltanto sei. Le spalle i granata devono guardarsele e c'è bisogno di una scossa. Tocca al tecnico Nicola, prima esonerato dopo la disfatta di Bergamo e poi richiamato, cercare le soluzioni per uscire dalla crisi. Di certo non si può pensare di affidarsi esclusivamente alla difesa come accaduto nel derby col Napoli. Tattica che ha funzionato, ma soltanto per un tempo fino al gol di Di Lorenzo. Nella ripresa il raddoppio di Osimhen ha chiuso i giochi con i granata incapaci di reagire e che hanno badato solo ad evitare l'imbarcata. L'occasione più ghiotta, tra l'altro, è stata figlia di un regalo degli azzurri, ma Meret ha compiuto un miracolo su Piatek. A Lecce, venerdì, sarà necessario un altro atteggiamento rispetto a quello che è costato i fischi dell'Arechi, ma occorrono rinforzi dal mercato. Il presidente Iervolino non ha lesinato negli investimenti d'estate, ma alcuni nuovi acquisti stanno deludendo. Per il pacchetto arretrato, indebolito dagli infortuni di Fazio, Gyomber e Mazzocchi, è fatta per il centrale Troost - Ekong che arriva dal Watford, serie B inglese, ma è stato già allenato da Nicola quando era all'Udinese.