Salernitana-Verdi è un giallo: l'affare salta, il club fa ricorso

Il calciomercato della Salernitana si tinge di giallo. Il colpo sui titoli di coda potrebbe essere arrivato fuori tempo massimo. Era tutto fatto per il ritorno di Simone Verdi: Morgan De Sanctis aveva trovato l'accordo con il giocatore e anche con il Torino, società proprietaria del cartellino, per un prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni. Ma il contratto è stato depositato oltre le 20 di ieri, ora in cui si è chiusa la sessione invernale.

La Salernitana non ci sta e presenterà ricorso: secondo i granata la colpa è da attribuire al sistema informatico. Un blocco del portale della Lega Serie A avrebbe impedito la formalizzazione degli adempimenti burocratici entro la scadenza prestabilita. Al momento, così, Verdi resta al Verona. Mentre a disposizione di Nicola ci saranno Botheim e Bonazzoli fino a fine stagione: il club li aveva messi sul mercato, ma non è riuscito a cederli.

Anche Walid Cheddira non si muove da Bari: il Napoli si è mostrato interessato all'attaccante marocchino protagonista anche al Mondiale, ma la trattativa di fatto non è mai partita. Se ne riparlerà quest'estate.