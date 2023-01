Moiariello, la storia infinita tra edifici pericolanti e disagi

Pericolo crollo, degrado, disagi e abbandono. Non c’è pace per salita Moiarello, a Napoli, e per i suoi residenti.

L’antica strada, anche con caratteristiche scalinate, collega il centro storico della città con la parte collinare. L' arteria dal panorama mozzafiato è meta di turisti e set di produzioni cinematografiche da sempre, basta ricordare che proprio su una di quelle scalinate, 30 anni fa si girò la famosa scena del film “Ieri, oggi e domani” diretto da Vittorio De Sica e interpretato da Sofia Loren.

Dal 2019 per lavori è chiusa Via Ottavio Morisani: qui un muro di tufo rischia di crollare e per questo il transito a persone e auto è vietato. Pericolante anche un manufatto abbandonato, diventato ormai ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Il proprietario dell'ormai rudere, sostiene di non avere possibilità economiche per abbatterlo. Il provvedimento “in danno” del Comune tarda ad arrivare per mancanza di fondi.

L' assessore ai Lavori Pubblici, Edoardo Cosenza non dispera e dichiara che "Appena disponibili i fondi necessari, salita Moiariello potrebbe tornare al ruolo e alla bellezza di un tempo, in sicurezza”; e i residenti a una normalità da troppo tempo negata.