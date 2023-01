Salvata coppia di turisti bloccata su un Faraglione

Avventura a lieto fine a Capri per una coppia di scalatori della provincia di Bari. Dopo aver raggiunto la cima del Faraglione Terra - uno dei tre 3 picchi rocciosi dell'Isola - non sono stati più in grado di trovare la via per ridiscendere fino alla sosta intermedia. Dopo vari e inutili tentativi effettuati, hanno chiamato i soccorsi. Grazie all'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - con l'ausilio di un elicottero del 118 arrivato da Napoli - la coppia è stata così portata in salvo. Medico ed elisoccorritore si sono calati con un verricello in parete raggiungendoli, e dopo essersi assicurati delle loro condizioni fisiche li hanno issati a bordo dell'elicottero.