Sangiuliano: "Real Albergo dei Poveri polmone culturale di Napoli"

Sopralluogo del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi a Palazzo Fuga a Napoli. "Ogni volta che sono passato da qui - ha detto il ministro - davanti a questo edificio così monumentale, mi sono domandato quante potenzialità potesse avere. È un edificio che opportunamente ristrutturato e riattivato può essere un polmone di cultura per Napoli che sta avendo tanta capacità di attrarre turisti che devono però incrociare la cultura, la storia, l'identità e i sedimenti comunitari di questa città". E lunedì è prevista una riunione a Roma a cui parteciperanno anche i tecnici del ministero, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ei tecnici del Comune di Napoli per definire entro un mese un protocollo per poi partire con gli interventi. Per quanto riguarda le risorse, il ministro ha affermato: "Le abbiamo recuperate e sto lavorando per reperirne ulteriori". "Non smantelleremo tutta la biblioteca nazionale di Palazzo Reale. Le cose più antiche da un punto di vista secolare le lasceremo a Palazzo Reale – spiega Sangiuliano – però, per esempio, al momento, non si possono fare nuove acquisizioni". Per Sangiuliano, "il tema non è dove mettere i libri", che "sono una cosa importantissima e io sono un bibliofilo", bensi' "il tema è che la concezione moderna di una biblioteca è quella di un luogo di incontro, di cultura". "Vorrei lasciare a Palazzo Reale le cose più antiche. Gli spazi che si recuperano a Palazzo Reale vengono restituiti al Museo di Palazzo Reale", ha concluso Sangiuliano.

Nel servizio anche la voce del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.