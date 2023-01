VIDEO - La protesta dei parenti dei defunti

Appena saputo del crollo, le famiglie dei defunti sono subito andate a protestare al cimitero di Sant'Agata de' Goti. In totale sono coinvolti i resti mortali di circa un centinaio di defunti. L'avvocato Alessandro della Ratta, che sta raccogliendo le denunce dei familiari in una nota riporta il sollecito da parte di quest'ultimi affinché “ci siano interventi urgentissimi per recuperare le salme finite nel vallone. Parimenti - prosegue la nota del legale - sollecitano un accertamento celere da parte della magistratura per l'accertamento delle responsabilità, che certamente ci sono, essendo consapevoli sia gli amministratori sia i tecnici che il crollo sarebbe avvenuto, essendo state segnalate le gravi lesioni nel blocco innumerevoli volte”.