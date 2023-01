Scafati e Napoli chiudono l'andata con due ko

Si chiude con due sconfitte pesanti il girone d'andata per la Gevi Napoli e la Givova Scafati. Dopo l'exploit contro Milano gli azzurri tornano all'antico e, nonostante l'innesto di Joe Young - 8 punti e un esordio impalpabile per il sostituto di Robert Johnson - prendono un'imbarcata a Varese che da ragione al presidente Grassi quando dice che Napoli non conosce mezze misure. La Gevi affonda nel secondo tempo senza opporre resistenza. Finale 106 a 79 con il solo Howard a salvarsi con 25 punti. Napoli al giro di boa ci arriva da penultima, e di nuovo pericolosamente in bilico.

Cade malamente in casa per 69-71 anche Scafati, che senza il suo faro David Logan, fermato da un infortunio muscolare, si smarrisce nel finale contro una Pesaro efficace e divertente e con un 29 a 14 subito nell'ultimo periodo dice addio ai due punti e alla possibilità di qualificarsi per le Final Eight di Coppa Italia.

Tra i gialloblù, 24 punti di Okoye e 15 di Pinkins. Per la squadra di coach Caja, 5 vittorie e 4 sconfitte sotto la sua gestione, una prima parte di stagione comunque positiva: se il campionato finisse oggi sarebbe salva. Napoli invece starebbe con un piede di qua e uno di la…