"Stay in Scampia", il quartiere raccontato dai suoi talenti

Scampia raccontata dalle voci di quattro ragazzi : Vettosi, rapper, Manuela, che insegue i suoi sogni attraverso la danza, Danilo, tiktoker in lotta contro i luoghi comuni, Vincenzo, regista. Sono loro i protagonisti di "Stay in Scampia", docufilm visibile in esclusiva sulla piattaforma Raiplay e presentato in anteprima a Napoli negli spazi della Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi.

L'opera trae spunto dall'evento "Red Bull 64 Bars Live" che si tenne nell'ottobre scorso a due passi dalle Vele con Ernia, Fabri Fibra, Madame e tanti altri artisti.

Nel servizio le interviste al regista Gianvito Cofano e a Vincenzo Fortunato Cassone, uno dei protagonisti del documentario.