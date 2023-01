Scontri prima di Paganese-Casertana

Guerriglia per le strade di Pagani, nel Salernitano. Prima dell'inizio della partita tra la squadra della città e la Casertana, le opposte tifoserie si sono scontrate nei pressi dello stadio Torre con mazze e spranghe. Un autobus che aveva trasportato i sostenitori della squadra di Caserta è stato dato alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le immagini delle violenze sono state riprese dai balconi dai residenti e sono state diffuse sui social. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno tre persone ferite, tra cui un militare dell'Arma. Indagini in corso per ricostruire come siano iniziati i tafferugli.