Scontri tra tifosi in A1, domani vertice al Viminale

Obbligo di firma e di dimora per Martino Di Tosto, il tifoso della Roma ferito negli scontri di domenica alla stazione di servizio di Badia al Pino e poi arrestato dalla Polizia. Di Tosto nell'udienza di convalida si è avvalso della facoltà di non rispondere, il pubblico ministero aveva chiesto per lui la custodia in carcere.

Il giudice non ha invece ritenuto sussistenti le condizioni di necessità e urgenza per convalidare l'arresto di altri due ultras giallorossi. Mentre è in programma domani la convalida dell'arresto del 35enne napoletano, ultimo in ordine di tempo ad essere arrestato; al momento l'uomo si trova ai domiciliari.

Le indagini proseguono, domani a mezzogiorno il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, incontrerà al Viminale i presidenti di Lega Calcio e Federazione Italiana Giuoco Calcio, per studiare le eventuali contromisure alla violenza esplosa in autostrada.

I sindacati di polizia chiedono il pugno di ferro, e la disputa delle gare a porte chiuse. “Il Daspo non basta più” dice Roberto Massimo, segretario generale USIP Napoli (nel servizio le sue dichiarazioni).

I tifosi del Napoli attendono di conoscere le eventuali misure punitive nei confronti degli appassionati azzurri. La società di De Laurentiis in una nota di ferma condanna e presa di distanza si è associata al coro di chi chiede al Ministero dell'Interno un giro di vite, augurandosi però che a pagare il prezzo della violenza di pochi facinorosi non siano i supporter del Napoli, in un momento della stagione molto delicato per la squadra di Spalletti, che quasi certamente dovrà fare a meno del tifo a Salerno, il prossimo 21 gennaio, nel derby contro i granata.