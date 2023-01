Bradisismo, a Pozzuoli il suolo si solleva di 1,5 cm al mese

Le piccole scosse avvertite sul Vesuvio e a Forio, dal 20 dicembre scorso in poi, non devono preoccupare, così come quelle ai Campi Flegrei: secondo la direttrice del centro di vulcanologia dell'INGV, Francesca Bianco, entrambe le attività sismiche, rientrano in un normale contesto strutturale. Per quanto riguarda il Vesuvio i lievi terremoti, di magnitudo modesta, se non irrisoria, sarebbero causati dal raffreddamento delle fratture causate dall'eruzione del '44, hanno portato un abbassamento e quindi a un movimento della crosta. Una questione di dinamica generale, così come sull'isola di Ischia, che niente ha a che fare con la risalita di magma. Allo stesso modo, anche i Campi Flegrei, soggetti a un aumento sì dell'attività bradisismica e a un incremento in velocità di sollevamento, passata da 7 millimetri al mese a 15 millimetri al mese. Movimenti dovuti al sistema idrotermale del sottosuolo e che sfogano a livello superficiale, motivo per cui le scosse sembrano più evidenti ai cittadini. Anche qui, sottolinea la direttrice Bianco, nulla di cui preoccuparsi. Il magma che manda gas in superficie, deformando velocemente la crosta e aumentando la sismicità, non è detto che stia salendo: "non ne conosciamo la posizione" conclude Bianco "potrebbe essere anche a 10 o 12 km di profondità"