Riecco la Juve Stabia, il Giugliano batte la Turris, l'Avellino non decolla

Domenica a tinte gialloblù in Serie C con il ritorno alla vittoria di Juve Stabia e Giugliano.

Dopo una settimana burrascosa con le dimissioni di Colucci e la promozione del vice Lucenti, le Vespe passano di misura a Viterbo sul campo dell'ultima in classifica e salgono temporaneamente al quarto posto: decide un gol di Silipo al 12' del primo tempo su assist pregevole di Altobelli.

Il Giugliano fa suo il derby con la Turris e mette fine a un digiuno che durava dal 4 dicembre: i vesuviani colpiscono due legni a cavallo dei due tempi, ma i tigrotti sbloccano il risultato al 32' della ripresa. Piovaccari inventa, Salvemini insacca. Al 90' il sigillo del nigeriano Oyewale con un gran sinistro che vale il definitivo 2-0.

Non decolla l'Avellino: al 76' l'occasione più ghiotta, miracolo del portiere su colpo di testa di Mazzocco, poi la palla carambola sulla traversa. In pieno recupero, invece, è Gambale a mancare il bersaglio. Finisce 0-0 con il Latina, terza gara consecutiva senza gol per gli irpini.