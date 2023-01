"Si aprano i bandi per i beni confiscati a Marano"

‘Dal momento in cui i nostri figli compiono la maggiore età veniamo abbandonati’. A Marano, nella provincia di Napoli, la denuncia dei genitori di ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico, raccolti nell'associazione ‘Autismo Sociale Aps’. Una realtà nata per provvedere a giovani adulti, tra i 20 e i 30 anni, ormai quindi privi di assistenza sanitarie e terapeutica pubblica. Terapie e laboratori, gite e attività di socialità, tutto viene autogestito ed è a spese dei genitori. Le riunioni organizzative, quando il meteo è clemente come oggi, in un parco pubblico. ‘Ma per i nostri figli sono necessari ambienti in cui si sentano protetti e dove possano realizzare attività strutturate’, ci raccontano i genitori.

‘Abbiamo bisogno di una sede - racconta Sabatino De Blasio , presidente dell'associazione - abbiamo chiesto aiuto con due pec al Comune sciolto per infiltrazioni mafiose, e ora amministrato da tre commissari prefettizi, ma non siamo stati ricevuti. Chiediamo che siano bandite le assegnazioni dei tanti beni confiscati alla camorra che sono nel patrimonio comunale di Marano'.

Dal Portale 'Open Re.G. I. O' dell'Agenzia nazionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, risultano 176 particelle catastali destinate al comune, nella lista pubblicata sul sito dell'amministrazione 117 immobili confiscati e acquisiti, di questi circa 50 risultano liberi o in attesa di verifica, ma, denuncia l’associazione Autismo Sociale Aps: ‘ce ne sono anche di assegnati e non utilizzati, come una villa in via Marano Quarto, assegnata nel 2021 alla cooperativa Samira di Gricignano d’Aversa e mai usata, doveva diventare una casa per anziani'.

Una anomalia su cui annuncia di intervenire il delegato per i beni confiscati del comune, Luigi Maiello, procedendo alla revoca dell'affidamento. Si dice ‘aperto alla collaborazione con le associazioni’, uno dei commissari prefettizi di Marano Valentino Antonetti, che annuncia a breve nuovi bandi per l’assegnazione di beni confiscati alla criminalità organizzata e invita l'associazione a partecipare.

Nel servizio le interviste a Teresa Montella, Annunziata Summonte e Sabatino dei Blasio dell'Associazione autismo sociale Aps e al delegato dalla commissione prefettizia di Marano per i beni confiscati, Luigi Maiello