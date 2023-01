"Siamo disperati, abbandonati da tutti"

Per 140 lavoratori dell'Ipercoop di Afragola, in provincia di Napoli, scatteranno i licenziamenti dal 31 gennaio se non ci saranno novità. Per questo hanno manifestato con l'ennesimo sit-in davanti all'ipermercato.

Uno di loro si è arrampicato sull'insegna, minacciando di gettarsi nel vuoto: “Siamo disperati - ha detto - completamente abbandonati dalle istituzioni”.