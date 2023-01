Teatro San Carlo, un nuovo sponsor per progetti di inclusione

La Fondazione Teatro San Carlo ha un nuovo sponsor principale per la stagione in corso. Oltre agli spettacoli del Massimo napoletano, l'impegno del sistema economico è per sostenere anche iniziative educative e di inclusione aperte a chi abita i diversi quartieri della città. Nella periferia est, nei laboratori delle officine San Carlo di Vigliena, tra sartoria e scrittura creativa, la costruzione del teatro entra nel tessuto sociale.

Nel servizio le interviste a Stéphane Lissner, sovrintendente Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e Annalisa Areni, Unicredit Italia.