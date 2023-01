Teatro San Luca, si riparte

E' il luogo dove i due fratelli Borrino, Carmine e Vincenzo, oggi attori affermati, hanno cominciato a sognare il teatro. E alla sala San Luca oggi hanno deciso di dare una nuova vita, fatta di accoglienza e condivisione, più che mai necessaria dopo il buio della pandemia, spiega Carmine.

Dall'8 dicembre all'8 gennaio sono stati invitati tutti: associazioni, compagnie amatoriali e per ragazzi, come in una grande festa collettiva. Sono partiti i laboratori, ora comincia la prima stagione, dopo i lavori di adeguamento.

Nella sala da 200 posti dal 20 gennaio 5 spettacoli teatrali. In più 4 al mese, uno per ogni domenica, per i bambini e 4 concerti di musica classica.

Chiusura il 5 maggio con Vincenzo Borrino in "Voglio vivere così" tratto da Pirandello.