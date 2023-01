Terra dei fuochi, meno roghi e stretta sulle imprese fuorilegge

Nel 2022, calano quasi del 50 per cento i roghi in “Terra dei fuochi” rispetto alla media dei tre anni precedenti. Aumentano i controlli delle forze dell'ordine nelle imprese fuorilegge, in arrivo nuovi droni per intercettare sversamenti di rifiuti.

Nel servizio le interviste a Francesco Luise, carabinieri forestali; Erminio Petillo, polizia metropolitana; Francesco Ferrara, colonnello dell'Esercito Italiano; Pasquale Pennacchio del comitato “Kosmos”; Antonio Marfella, di “Medici per l'ambiente”.