Il ministro Piantedosi: "Massima severità con i violenti"

Gli arresti per la guerriglia tra tifosi romanisti e napoletani sull'A1 nell'area di servizio in provincia di Arezzo: al tribunale di Napoli l'udienza di convalida dell'arresto dell'ultrà azzurro Antonio Marigliano, 35 anni, residente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Il giudice si è riservata la decisione per poter valutare un video consegnato dall'avvocato difensore, Emilio Coppola.

A Roma per condividere una linea di rigore sulla violenza nel mondo del tifo calcistico, incontro tra il ministro dell'Interno, Piantedos,i e i vertici di Federazione e Lega calcio. “Ci saranno decine di Daspo”, aveva già annunciato ieri il titolare del Viminale.

Per Napoli-Juve di venerdì sera non sono da escludere restrizioni al vaglio dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive.

Intanto ieri sono stati scarcerati gli altri tre ultras, tutti giallorossi. A Roma il giudice non ha convalidato 2 arresti perchè non ha ravvisato né necessità né urgenza, quindi neppure la flagranza differita, cioè l'arresto possibile nelle 48 ore dal reato. Ad Arezzo il fermo di un altro tifoso romanista è stato convalidato ma poi il giudice gli ha imposto solo l'obbligo di firma e di dimora.