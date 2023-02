Trasporti, sarà un mercoledì di passione

Il primo giorno di chiusura della Galleria Vittoria a Napoli non ha riservato belle sorprese ai cittadini con traffico in tilt, automobilisti in coda e tempi di attesa dei mezzi pubblici aumentati. Lo stop alla circolazione nel tunnel che collega il centro e la zona di la zona di Chiaia-Posillipo-Fuorigotta si è reso necessario per lo smontaggio dei ponteggi alle facciate, lato via Acton e lato via Arcoleo. Andrà avanti fino alle 6 del 2 febbraio. I disagi annunciati per questa chiusura si sono sommati agli altri problemi di viabilità legati al restringimento della carreggiata in piazza Municipio e ai cantieri di via Marina. Questa mattina sul fronte trasporti gli utenti troveranno tutte le stazioni della metropolitana dell'intera linea 1, da Piscinola a Garibaldi, sbarrate dalle 9.15 alle 13.15 per le prove tecniche del nuovo treno.