Gianturco, uccide la convivente e si lancia nel vuoto

Il cadavere di un 75enne in strada, in via Luigi Landolfi a Gianturco, a Napoli e un altro, quello di una donna di 96 anni, in casa, nel suo letto. Nello stesso appartamento dal quale l'uomo si sarebbe lanciato per togliersi la vita. È questa la scena che si sono trovati davanti i carabinieri della compagnia di Poggioreale e del nucleo radiomobile di Napoli.

Una delle ipotesi avanzate dopo le prime ricostruzioni è quella dell'omicidio-suicidio: i due erano compagni, convivevano nella casa della tragedia e non avevano figli.

Al momento uno degli elementi determinanti nelle indagini è la presenza di ferite inferte con un'arma da taglio sul corpo della 96enne che era allettata da qualche tempo a causa della frattura di un femore. La donna potrebbe essere stata colpita alla testa con un oggetto non ancora individuato.

I carabinieri giunti sul posto hanno effettuato i primi rilievi mentre le salme sono state sequestrate dall'autorità giudiziaria per le autopsie.