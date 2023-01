Tre ore di stop alla Linea 1, disagi per migliaia di utenti

Tre ore di stop programmato alla Linea 1 della metropolitana di Napoli, dalle 09.40 alle 12.40. Una chiusura, necessaria per testare uno dei nuovi treni che entreranno in esercizio, comunicata negli scorsi giorni all'utenza.

Ma i disagi sono stati forti per migliaia di persone, e alcune, in assenza di alternative, hanno deciso di aspettare la ripresa del servizio per ore.