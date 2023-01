Truffa sui ristori covid a Ischia, sequestrati 339.000 euro

Avrebbero dovuto utilizzare il finanziamento statale da un milione e mezzo di euro del fondo di garanzia per piccole e medie imprese per pagare fornitori e dipendenti in un momento di forte crisi generato dalla diffusione del covid-19, dal lockdown e dal blocco del turismo. Invece hanno stornato una parte di quei soldi, 339mila euro, per acquisire quote di un altro albergo.

Per queste presunte irregolarità nella gestione dei ristori per il covid sono indagati per truffa ai danni dello Stato gli amministratori di due società alberghiere di Ischia: gli accertamenti della Guardia di finanza di Napoli con la compagnia di Ischia guidata dal capitano Antonio Giglio sono partiti dal rilevamento di operazioni finanziarie e bancarie anomale.

L'inchiesta, coordinata dalla procura partenopea, ha portato così al sequestro preventivo di beni per un valore di 339mila euro ai danni dei due indagati e delle società amministrate.

In particolare, secondo quanto emerso dalle indagini, la società beneficiaria del prestito a tasso agevolato a 74 mesi avrebbe trasferito 339mila euro a un'altra società a essa collegata e gestita dal secondo indagato, che avrebbe utilizzato a sua volta la somma, indebitamente, per l'investimento immobiliare.