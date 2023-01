Turismo, Capodanno da record

Una buona fine e un buon inizio. Sulla scia del 2022, l'anno nuovo è partito nel migliore dei modi per il turismo in Campania. Numeri da record, sia per il Capodanno sia per i dodici mesi appena trascorsi.

534 mila i visitatori - nel 2022 - al Parco nazionale del Vesuvio. 436mila agli scavi di Ercolano. Oltre 450mila al Mann, il Museo archeologico nazionale di Napoli, che per l'anno in corso fissa l'obiettivo a un milione.

Confortanti anche i dati relativi a Capodanno e alla Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura. Il Parco archeologico di Pompei è stato il secondo sito d'italia, per numero di accessi, dopo il Colosseo.

E ai primi posti figurano ben quattro gioielli della città di Napoli: Castel Sant'Elmo, Palazzo Reale, San Martino e il Mann. Con il capoluogo che, nel complesso, si conferma il motore dell'exploit turistico in questo periodo natalizio.



Nel servizio, la voce di Marta ragozzino - Direttrice musei Campania