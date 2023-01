Turtle point di Portici, in sei anni ricoverate 140 tartarughe

Da sei anni, l'ex macello comunale di Portici è un luogo dove gli animali tornano a vivere, anziché morire. La struttura ospita il “Turtle point”, gestito dalla Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli. Centoquaranta tartarughe sono passate per questo ‘pronto soccorso’ dedicato ai rettili marini, l'80% degli esemplari ha ripreso la propria longeva vita in mare dopo un periodo di degenza.

Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale veterinario e dei ricercatori, il numero delle tartarughe salvate è puntualmente sorpassato da quelle che non ce la fanno. In sette casi su dieci, quando viene eseguita l'autopsia, all'interno dell'apparato digerente degli animali vengono trovati rifiuti prodotti dall'uomo: ami e lenze da pesca oppure plastica. Corde e reti da pesca imbrigliano le tartarughe che non riescono più a liberarsi e sono destinate a una lenta agonia, se non vengono soccorse in tempo.

Il Turtle point opera non solo come centro di primo soccorso ma anche come un polo scientifico e didattico, per sensibilizzare soprattutto gli studenti sull'importanza della tutela delle specie marine e della biodiversità nel Mediterraneo.

Nel servizio, le dichiarazioni del direttore sanitario, Andrea Affuso e della ricercatrice Chiara Roncari.