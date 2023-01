Uno slogan per il Rione Terra

La rocca millenaria del Rione Terra di Pozzuoli, da simbolo della precarietà del territorio puteolano a elemento di rinascita per la città, nello spirito identitario dei suoi cittadini più giovani. Gli studenti degli istituti cittadini di ogni ordine e grado sono i destinatari di due concorsi pensati dal comune di Pozzuoli per cercare un payoff, uno slogan, che possa valorizzare l'elemento turistico legato alla riscoperta del Rione Terra. Inoltre, una ricerca che parta dai ricordi e dalle memorie di chi ci ha vissuto, traslate attraverso il lavoro di chi invece potrà viverlo quel territorio. I lavori saranno pubblicati su un blog e il vincitore sarà scelto come payoff del sito istituzionale del Rione Terra. Coinvolto nel progetto anche l'Archivio di Stato di Napoli, nella ricerca di antiche carte e documenti per disegnare una nuova linea di conoscenza dell'antica rocca. Entrambi i progetti termineranno a maggio e i risultati saranno presentati in una manifestazione finale.

Nel servizio le voci del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, dell'assessore alla cultura di Pozzuoli Filippo Monaco e della direttrice dell'Archivio di Stato Candida Carrino.