Vertenze Ipercoop e Dema, i lavoratori protestano in strada

I lavoratori dell’Ipercoop di Afragola hanno bloccato l’intera galleria Commerciale: il 3 ottobre scorso l’ipermercato ha chiuso, oggi è l’ultimo giorno di ammortizzatori sociali, domani non si sa i dipendenti che fine faranno.

Sono in 150, proprio come quelli della CAM, gruppo Dema, che a Paolisi, nel beneventano, hanno bloccato la statale 7 Appia per protestare contro la decisione di chiudere le sedi pugliesi del gruppo Dema e di ridimensionare fortemente quelle campane

Mentre i lavoratori Dema dello stabilimento di Somma Vesuviana hanno sbarrato l’ingresso alla strada statale 162. La protesta prosegue a oltranza da giovedì, quando i vertici della multinazionale hanno annunciato la decisione del ridimensionamento nel corso di un vertice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.